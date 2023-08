Calciomercato Milan – Dominguez arriverà ad una condizione: le ultime

Non si ferma mai il mercato delle squadre italiane. Una tra queste è certamente il Milan che ha messo nel mirino del proprio calciomercato il centrocampista del Bologna Nicolas Dominguez . Il classe '98 argentino gioca in rossoblu dal 2020 ed ha raccolto ben 109 presenze segnando anche 5 reti. L'esperienza raccolta in questi anni nel nostro campionato farebbe comodo ai rossoneri che però dovrebbero risolvere un nodo importante prima di acquistarlo.

Calciomercato Milan, per prendere Dominguez bisogna cedere Krunic

Non vi sono soluzioni intermedie, il Diavolo vuole rinforzarsi sul calciomercato. Per farlo, però, non è disposta a rinunciare a dei giocatori importanti come Rade Krunic. Il bosniaco classe '93 è al centro del progetto rossonero ma, in questi ultimi giorni, si è presentata la possibilità di una cessione al Fenerbahçe. Troppo importante, però, il giocatore bosniaco per il tecnico Stefano Pioli e tutto si è arenato.