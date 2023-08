Calciomercato Milan – Offerta del Fenerbahçe per Dominguez. Lui, però …

Il Milan quest'anno si è prefissato tantissimi obiettivi di calciomercato ma ovviamente non riuscirà a prenderli tutti. Uno dei n0mi che è trapelato più volte dalle indiscrezioni come un obiettivo di mercato del Diavolo è Nicolas Dominguez del Bologna . Il centrocampista si è saputo mettere egregiamente in luce in queste ultime tre stagioni di Serie A con la maglia rossoblu con la quale ha raccolto 109 presenze e siglando 5 reti.

Calciomercato Milan: su Dominguez anche il Fenerbahçe

La Turchia sta facendo spese in Italia già da qualche anno e la Süper Lig turca si sta sempre di più italianizzando. Sono diversi i giocatori che si sono trasferiti in Anatolia in questi ultimi anni e non è da escludere che questo flusso migratorio sia solo agli albori. Detto questo, dopo Ante Rebic - ceduto al Besiktas proprio dai rossoneri - c'è un altro giocatore della Serie A che ha un piede fuori dalla sua squadra e si tratta di un ex obiettivo di calciomercato del Milan: Dominguez.