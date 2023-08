Calciomercato Milan – Centrocampista: Dominguez l’alternativa a Krunic

Il Milan non ha ancora finito con il calciomercato . I rossoneri sono alla ricerca di alcuni colpi per mettere definitivamente appunto la rosa da consegnare a Stefano Pioli. Il Diavolo potrebbe anche pensare alle cessioni. Un giocatore che potrebbe partire è Krunic , tentato dalle offerte turche. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport parla del possibile sostituto del bosniaco.

Calciomercato Milan, Dominguez un'opzione

In caso di cessione di Rade, si legge, i rossoneri preparano il piano B che corrisponderebbe a Dominguez del Bologna. Gli emiliani avrebbero ricevuto un'offerta proprio dal Fenerbahçe da circa 13 milioni. I rossoneri dovranno cedere gli esuberi e il tesoretto che i rossoneri possono incassare dalle cessioni di Origi, Adli, Ballo-Touré e Messias potrebbe aprire a uno scenario che scioglierebbe tutti i nodi in un colpo solo. La rosea, infatti, parla di un possibile rinnovo di Krunic che non escluderebbe l'arrivo di Dominguez a Milanello. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan – “Rivoluzione inesorabile. Non è finita qui…”