Calciomercato Milan – Djuricic e Ilicic alternative per la trequarti

Filip Djuricic (Sassuolo) e Josip Ilicic (Atalanta) sono due profili che il Milan sta seguendo come alternativa a Rodrigo de Paul: il costo

Il Milan , in questa sessione di calciomercato , vuole acquistare un trequartista in caso di mancato rinnovo con Hakan Calhanoglu . Il primo nome sul taccuino del club rossonero è sempre quello di Rodrigo de Paul , argentino dell' Udinese . I friulani, però, chiedono 35-40 milioni di euro per il suo cartellino. Il quale, tra l'altro, è anche conteso dall' Atlético Madrid .

Ecco perché, secondo il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, il Milan sta valutando anche qualche alternativa. Su tutte, ci sono Filip Djuricic, classe 1992, serbo del Sassuolo e Josip Ilicic, classe 1988, sloveno dell'Atalanta. Quest'ultimo, però, potrebbe giungere in rossonero soltanto se la 'Dea' si accontentasse di un piccolo indennizzo per il giocatore, che andrà in scadenza di contratto il 30 giugno 2022. Ecco intanto la nostra esclusiva all'agente De Santis, che ci parla del calciomercato del Milan.