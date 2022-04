Calciomercato Milan – Diop potrebbe andare al Lione

Nel prossimo calciomercato Diop, vecchio obiettivo di calciomercato del Milan, potrebbe passare alla squadra francese. Ecco le ultime.

Nel corso dello scorso calciomercato di gennaio il Milan era alla ricerca di un difensore centrale e tra i nomi accostati c'è stato anche Issa Diop, francese classe 1997 del West Ham, che ha il contratto in scadenza nel 2023, ma con opzione di rinnovo per un altro anno della società. I rossoneri lo hanno seguito con attenzione, ma alla fine la valutazione di 12 milioni non ha portato alla chiusura della trattativa. Adesso i rossoneri hanno trovato altre soluzioni e non è più una pista seguita. Su di lui c'è invece il Lione, che hanno già avviato i contatti per poterlo portare nella città francese il prossimo anno. La valutazione è ancora la stessa, ma si può trattare per abbassarla un po'.