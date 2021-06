Calciomercato Milan – Dilemma Tonali: ora bisogna aspettare Cellino

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Sandro Tonali è tornato, formalmente, al Brescia. Ma i rossoneri contano di poterlo riacquistare

Daniele Triolo

Da oggi, formalmente, Sandro Tonali è tornato ad essere un calciatore del Brescia. Il Milan, infatti, non ha esercitato il diritto di riscatto entro la deadline prestabilita, ovvero mercoledì 16 giugno. Naturalmente, in questa sessione di calciomercato il giocatore cambierà maglia.

Bisognerà vedere, secondo il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, se il Brescia riaprirà i negoziati con il Milan per la ridefinizione dell'affare con il Diavolo. Oppure se prenderà in esame soluzioni alternative (che Massimo Cellino, Presidente delle 'Rondinelle', sembra avere in mano).

Una volta compreso che il club rossonero non avrebbe concluso l'accordo alle cifre pattuite la scorsa settimana (10 milioni di euro per il diritto di riscatto, quindi 5 di bonus, più il cartellino di Giacomo Olzer), Cellino sarebbe andato su tutte le furie, intuendo come il Milan avrebbe avanzato un'ulteriore richiesta di sconto.

Sconfinando oltre il termine prestabilito per l'esercizio del diritto di riscatto per i trasferimenti interni, secondo il quotidiano romano, Cellino ha lanciato il suo segnale. Non si è fatto imporre soluzioni sgradite. Non sarebbe una sorpresa, però, se lo scenario cambiasse rapidamente. Già ieri sera, per esempio, Milan e Brescia avevano riaperto il canale di comunicazione.

Dal Milan e dall'entourage di Tonali filtra fiducia. L'operazione, entro qualche giorno, si sbloccherà. Resta però il fatto che, all'interno del Milan, ci sia una diversità di vedute sul calciatore lodigiano. Per la proprietà, infatti, anche le cifre aggiornate e scontate restano troppo alte in virtù di quanto (poco) ha fatto vedere il numero 8 del Diavolo nella stagione 2020-2021 tra Serie A, Europa League e Coppa Italia.

Per l'area tecnica, invece, la validità dell'investimento non può essere messa in discussione. Paolo Maldini prima persona ha assicurato a Tonali che il Milan lo avrebbe riscattato in questo calciomercato. Ora è ipotizzabile che possa iniziare una 'guerra di nervi', con ogni parte pronta a far cedere l'altra. Lo stesso Tonali potrebbe forzare il suo trasferimento a Milanello.