Calciomercato Milan – Difficile il ritorno di Caldara a gennaio

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Mattia Caldara, calciatore in prestito al Venezia, non dovrebbe tornare a gennaio

Continua la ricerca del Milan sul calciomercato di un difensore. Il problema principale, ovviamente, è l'infortunio di Simon Kjaer . Il difensore danese, leader della squadra rossonera, resterà fuori per tutta la stagione. Una perdita pesante, visto che l'ex Atalanta è uno dei fedelissimi di Stefano Pioli. Attenzione anche al futuro di Alessio Romagnoli : il capitano potrebbe rinnovare, ma al momento ha un contratto in scadenza a giugno. Insomma, la sensazione è che ci voglia un acquisto subito che ovviamente possa essere utile anche nella prossima stagione.

In pole secondo la Gazzetta dello Sport c'è Sven Botman, mentre sembra allontanarsi l'idea relativa al ritorno rossonero di Mattia Caldara. Il Venezia non ha intenzione di privarsene a gennaio e dunque Maldini e Massara non stanno prendendo in considerazione questa ipotesi, almeno per il momento. .Il Milan sul calciomercato cerca un difensore: ecco il nome in pole position.