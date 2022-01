Calciomercato Milan – Difesa, avanti su Thiaw: ecco quanto costa

Malick Thiaw, difensore dello Schalke 04, è obiettivo del Milan in questo calciomercato invernale. Le insidie, però, non mancano ...

Il Milan, alla ricerca di un difensore giovane in questo calciomercato invernale, ha messo gli occhi su Malick Thiaw per irrobustire la propria retroguardia. Ne ha parlato 'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina. Quello di Thiaw sarebbe un colpo in linea con la strategia aziendale.