Calciomercato Milan – Difesa, spuntano anche i nomi di Nsoki e Senesi

Il Milan, che in questa sessione di calciomercato acquisterà un difensore, valuta anche delle alternative a Sven Botman ed Abdou Diallo

Daniele Triolo

Il Milan, in questa sessione invernale di calciomercato, acquisterà sicuramente un difensore centrale per sopperire all'assenza di Simon Kjær. Il danese, operato ai legamenti del ginocchio sinistro, mancherà, infatti, per il resto della stagione. Un bel problema per mister Stefano Pioli: motivo per cui Paolo Maldini e Frederic Massara stanno cercando di trovare il giusto sostituto.

Il preferito del Diavolo è Sven Botman (Lille), la principale alternativa è Abdou Diallo (PSG). Entrambi, però, vengono valutati dai 25 milioni di euro in su e, pertanto, il Milan sta monitorando anche altri nomi. Non è escluso, infatti, che il club di Via Aldo Rossi possa cogliere tutti di sorpresa puntando su un nome finora poco 'battuto' dalla cronaca dei quotidiani sportivi nazionali e non soltanto.

Qualcuno ha provato a farlo 'Tuttosport' in edicola questa mattina. Si va da Loïc Badé, seguito già in estate prima che si trasferisse dal Lens al Rennes per 17 milioni di euro. Al Milan piace, in patria ora gioca poco: il prestito potrebbe essere possibile. Quindi, nella lista di Maldini e Massara altri nomi francesi quali Stanley Nsoki (Bruges), Samuel Umtiti (Barcellona), che, però, non scalda molto l'ambiente e Malang Sarr (Chelsea), che è stato proposto ai rossoneri.