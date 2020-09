Calciomercato Milan – Difesa: piacciono Milenkovic e Fofana

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola ha fatto il punto, in casa Milan, sulle mosse di mercato per quanto concerne la difesa.

Milenkovic o Fofana per la difesa del nuovo Milan

Sarebbero due, per la ‘rosea’, i difensori centrali nel mirino del club di Via Aldo Rossi per questa sessione. Uno è Nikola Milenkovic, classe 1997, di proprietà della Fiorentina. L’altro è Wesley Fofana, classe 2000, di proprietà del Saint-Etienne.

Milenkovic e Fofana molto cari. Ma Pioli invoca rinforzi

Tanto il serbo Milenkovic quanto il francese Fofana, però, sono entrambi molto cari. Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha ammesso la necessità di avere un rinforzo in quel settore del campo poiché si ritrova con la coperta corta.

Milan, si aspetterà la giusta occasione di mercato

L’intenzione del Milan, in tal senso, è di pazientare e, per far quadrare i conti in difesa, aspettare l’occasione giusta al giusto prezzo. UN OBIETTIVO PER L’ATTACCO, INTANTO, È SUL PUNTO DI SFUMARE >>>