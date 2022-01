Calciomercato Milan – Difesa, non solo Botman: tutti i profili valutati

Sven Botman è il primo obiettivo di calciomercato del Milan per questo mese di gennaio. Ma il Diavolo segue anche altre piste. Eccole qui!

Daniele Triolo

Sven Botman, non è più un mistero, è il principale obiettivo del Milan per questo calciomercato invernale. Il Diavolo vuole lui, centrale olandese classe 2000, come sostituto di Simon Kjær, il quale, operato ai legamenti del ginocchio sinistro, rientrerà soltanto nella prossima stagione.

Il Lille, però, valuta Botman una cifra superiore ai 30 milioni di euro. Si dice che abbia rifiutato anche un'offerta più ricca da parte del Newcastle perché non intenzionato a cederlo a gennaio. Motivo per cui il Milan, logicamente, non si è fissato sul suo nome, ma sta valutando anche altri profili e seguendo altre piste.

Economicamente, forse, più praticabili. Ne parlano i quotidiani sportivi oggi in edicola. Non dovesse arrivare, dunque, l'olandese Botman in questo calciomercato di gennaio, il Milan potrebbe andare su Abdou Diallo (PSG), attualmente impegnato in Coppa d'Africa con il Senegal, sull'ungherese Attila Szalai (Fenerbahçe) o sul colombiano Yerry Mina (Everton).

Questo secondo 'La Gazzetta dello Sport'. Il 'Corriere dello Sport', invece, aggiunge anche il nome di Anel Ahmedhodžić, bosniaco del Malmö, dopo la conferma, da parte del padre, dei contatti con i rossoneri. 'Tuttosport', infine, fa una bella carrellata di nomi che, accostati al Milan, potrebbero tornare 'caldi' nei prossimi giorni.

Ovvero quelli di Loïc Badé (Rennes), Malang Sarr (Chelsea), Marcos Senesi (Feyenoord), Bécir Omeragić (Zurigo) e Gleison Bremer (Torino). Quest'ultimo, sul quale c'è anche l'Inter, però, più difficilmente può spostarsi a gennaio. Milan, nome nuovo per sostituire Kjær: le ultime news di mercato >>>