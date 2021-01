Calciomercato Milan – Difesa, è N’Koulou l’idea low cost | News

Calciomercato Milan, piace N’Koulou del Torino

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Nicolas N’Koulou, classe 1990, difensore centrale del Torino, può approdare in rossonero a costi davvero irrisori. Lo ha riferito ‘Sport Mediaset‘. Il Diavolo, come noto, sta cercando un difensore centrale per il calciomercato di gennaio che aprirà i battenti lunedì. I rossoneri, finora, si sono concentrati su Mohamed Simakan ma non è detto che non possano andare anche sul camerunense in forza ai granata.

N’Koulou ha infatti perso il posto da titolare con il Torino dell’ex tecnico rossonero, Marco Giampaolo. Inoltre, andrà in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno e, pertanto, può arrivare al Milan in un’operazione ‘low cost‘. Tra rossoneri e granata, poi, potrebbe anche andare in porto lo scambio tra Rade Krunić e Soualiho Meïté. Con N’Koulou il Milan avrebbe un rinforzo di esperienza e qualità in organico. Dall’Inghilterra: vice Ibra, è duello con il PSG. Vai alla news >>>