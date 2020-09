Calciomercato Milan – Difesa: idea Marcos Senesi del Feyenoord

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Secondo quanto riferisce ‘La Gazzetta dello Sport’, Diego Laxalt è ormai in uscita. Il terzino uruguaiano, che ha giocato la prima parte della scorsa stagione con il Torino prima di tornare in rossonero, sembra destinato a partire definitivamente. Per questo motivo avanza la candidatura di Marcos Senesi de Feyenoord. Il giocatore è in grado di ricoprire sia il ruolo di difensore centrale che di terzino sinistro.

TATARUSANU AL MILAN: ECCO QUANDO ARRIVERA’ PER LE VISITE MEDICHE >>>

ECCO LE ULTIME NOTIZIE DI CALCIOMERCATO >>>