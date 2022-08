Calciomercato Milan – Difesa, obiettivo Diallo. Ma nessun passo avanti

Abdou Diallo resta il principale obiettivo di calciomercato del Milan per la difesa. Nessun passo in avanti significativo, però, con il PSG

Daniele Triolo

Per completare il suo calciomercato estivo il Milan ha bisogno di un difensore. Il nome di Abdou Diallo, centrale franco-senegalese che mister Stefano Pioli potrebbe anche utilizzare sulla fascia sinistra, rimane la prima opzione, come riferito da 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola.

Calciomercato Milan: Diallo piace, ma ci si lavora con calma

Per Diallo, però, il Milan non ha fatto passi in avanti significativi con il PSG, club che detiene il cartellino del mancino classe 1996. I rossoneri, infatti, restano orientati ad ottenere il giocatore unicamente con la formula del prestito con diritto di riscatto. Per la quale i parigini ancora non 'aprono'.

Per questo motivo si era già arenata la trattativa con il Tottenham per Japhet Tanganga. In casa rossonera, però, ha evidenziato la 'rosea', si osserva l'intera situazione senza grande ansia. Non dovesse concretizzarsi, infatti, l'assalto del Milan a Diallo in questo calciomercato estivo, Pioli terrebbe in rosa Matteo Gabbia e il Diavolo, dietro, resterebbe così com'è. Milan, duello con l'Inter per un obiettivo: le ultime news di mercato >>>