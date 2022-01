Calciomercato Milan – Difesa, Botman più di tutti. Ma costa tanto

Sven Botman obiettivo numero uno del Milan in questo calciomercato di gennaio. Ma l'olandese del Lille è valutato tanto dal suo attuale club

Daniele Triolo

Sven Botman è l'obiettivo numero uno del Milan per rinforzare la difesa in questo calciomercato di gennaio. Ne ha parlato 'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina. Il centrale olandese, classe 2000, piace a tutti: dai dirigenti Paolo Maldini e Frederic Massara all'allenatore Stefano Pioli. Ma anche ai tifosi rossoneri, che sognano, con lui, di mettere a segno un altro grande colpo. Così come è stato, esattamente un anno fa, l'arrivo di Fikayo Tomori dal Chelsea.

Il dialogo con il Lille, ha rivelato la 'rosea', entrerà nel vivo nei prossimi giorni. Ma il piano di calciomercato del Milan su Botman è chiarissimo. Il Diavolo vuole tentarle tutte per prenderlo e si orienterà sulle piste alternative soltanto nel caso in cui si chiudessero tutti gli spiragli per acquistare il difensore mancino. Botman piace al Milan da tempo (lo seguiva quando giocava ancora in patria) ed interessa perché giovane, molto fisico, dal piede educato e già abbastanza esperto.

Milan in vantaggio su Botman rispetto alle altre contendenti in sede di calciomercato, dunque, perché ha ottimi rapporti con il Lille e perché sul giocatore si è mosso per tempo. La richiesta iniziale della società francese è di 30 milioni di euro. Cifra che potrà essere abbassata trattando. Anche se il Milan, in cuor suo, spera sempre che il club di Ligue 1 accetti di cedere Botman con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto. Proprio come fu per Tomori nel gennaio 2021.

Se non sarà Botman, ad ogni modo, il Milan un difensore lo prenderà. A mister Pioli va garantito un rinforzo di qualità in retroguardia, per questa stagione ed anche per quelle a venire. Visto che, ad oggi, non si sa se Alessio Romagnoli rinnoverà o meno il suo contratto con i rossoneri.