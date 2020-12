Ultime Notizie Calciomercato Milan: Simakan in pole position

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Il Milan, come viene riportato da Tuttosport, cerca un difensore centrale in vista del mercato di gennaio. Sono tanti i nomi seguiti, ma Mohamed Simakan è in questo momento in pole position in difesa. Il francese è in vantaggio rispetto a Ozan Kabak, altro obiettivo di mercato di Maldini e Massara.