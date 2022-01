Calciomercato Milan – Difensore giovane, occhio alla pista Estève

Maxime Estève, obiettivo di calciomercato del Milan, potrebbe essere il prescelto qualora la società acquistasse un centrale giovane

Il Milan , in questa sessione di calciomercato invernale, ha cercato, a lungo, di prendere un difensore centrale importante che potesse sostituire al meglio l'infortunato Simon Kjær . Constatato, però, che grossi calibri come Sven Botman ( Lille ) e Gleison Bremer ( Torino ) non si sarebbero mossi, il Diavolo ha valutato due differenti strategie.

La prima prevede di restare così, con Fikayo Tomori , Alessio Romagnoli , Pierre Kalulu e Matteo Gabbia fino alla fine della stagione. La seconda, invece, è quella di inserire comunque in organico un altro difensore. Ma un giovane, che possa crescere alle spalle dei titolari , senza ambire ad un posto in formazione e da inserire gradualmente nelle rotazioni.

Per 'Tuttosport' oggi in edicola, se il Milan dovesse orientarsi su questa seconda strada, il prescelto potrebbe essere Maxime Estève, classe 2002, centrale mancino di proprietà del Montpellier. Francese, nativo proprio della città dell'Hérault, è fermo da qualche tempo per infortunio ma è un prospetto di qualità. Assalto a Theo: in cambio un grande bomber? Le ultime news di mercato >>>