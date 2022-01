Calciomercato Milan – Difensore: è Diallo l’alternativa a Bailly

Le ultime news sul calciomercato del Milan: è sempre Diallo l'alternativa a Eric Bailly. La richiesta del Psg è però molto alta

Siamo in un momento molto importante del calciomercato del Milan. L'obiettivo è quello di acquistare entro il 31 gennaio un difensore forte, in grado di alternarsi a Romagnoli , Gabbia , Kalulu e Tomori (quando tornerà dall'infortunio).

Secondo La Gazzetta dello Sport, il Manchester United avrebbe aperto al prestito di Eric Bailly. Il difensore centrale, impegnato in Coppa D'Africa, sembra essere a questo punto in pole position per la difesa rossonera. L'alternativa è rappresentata da Abdou Diallo, ma il Psg vuole cederlo solo a titolo definitivo per una cifra compresa tra i 20 e i 25 milioni. Difficile, dunque, ma questa soluzione non è impossibile da escludere. Intanto ci sono novità importanti di calciomercato su un altro difensore.