Calciomercato Milan – Difensore centrale, probabile l’arrivo solo a gennaio

Difensore centrale a gennaio?

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Ultimi tre giorni di mercato per il Milan che, dopo la qualificazione ai gironi di Europa League, ha l’obiettivo di allungare ancora di più la sua rosa. La priorità del club di via Aldo Rossi rimane il difensore centrale. Molti i profili accostati a rossoneri, ma ci sono alcuni problemi. Secondo quanto riferisce ‘La Gazzetta dello Sport’, Takehiro Tomiyasu è ormai sfumato viste le richieste del Bologna. Lo stesso discorso vale per Nikola Milenkovic, mentre lo Schalke 04 tentenna sulla possibilità di cedere in prestito Matja Nastasic. Una situazione di stallo che potrebbe far rimandare l’acquisto del difensore centrale nella sessione di mercato programmata per gennaio.

