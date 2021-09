Rinnovo Kessié, Maldini: “Parleremo ancora”. L’ammissione su Locatelli

Paolo Maldini, direttore tecnico del Milan, ha parlato della situazione rinnovo di Franck Kessié e di Manuel Locatelli prima della partita

Paolo Maldini , direttore tecnico del Milan , ha parlato della situazione del rinnovo di contratto di Franck Kessié ieri sera nel pre-partita di Juventus-Milan all'Allianz Stadium di Torino . Le parole di Maldini sono state riportate dal 'Corriere dello Sport' questa mattina in edicola.

«Se ultimamente ho parlato più con Jürgen Klopp o con l’agente di Kessié? Con Klopp. Le cose vanno raccontate: è un anno e mezzo che parliamo con l'agente di Kessié, ci sono state tante occasioni e ce ne saranno altre », ha confessato il direttore tecnico del club di Via Aldo Rossi.

Quindi, per l'eventuale rinnovo del contratto del giocatore ivoriano, che andrà in scadenza il 30 giugno 2022 , sembra esserci ancora margine di trattativa . Nonostante, va ammesso, la trattativa sembra essere piuttosto difficile se impostata su queste basi. Maldini, poi, è tornato anche sull'addio ai rossoneri di Manuel Locatelli , ieri avversario a Torino, avvenuto nell'estate 2018 .

«Sono arrivato nella settimana della cessione di Locatelli al Sassuolo. Noi gli abbiamo chiesto di rimanere, ma lui ha chiesto di andare via - l'ammissione di Maldini -. Al Milan rimane solo chi vuole rimanere; poi il percorso di Manuel non era per il tipo di squadra che volevamo e a lui ha fatto bene andare a Sassuolo». Milan, arriverà dalla Spagna l'erede di Kessié? Le ultime di mercato >>>