Calciomercato Milan – Diavolo su Cambiaso, ma quanta concorrenza!

Le ultime sul calciomercato del Milan. Gli occhi del Diavolo si sono posati su Andrea Cambiaso, giovane esterno del Genoa

Che il Milan sia sempre attento sui giovani emergenti non è un mistero. Pescare i migliori talenti in giro per il mondo fa parte del progetto rossonero. E allora, tra i tanti nomi accostati ai rossoneri, ne spunta un altro, che gioca in Serie A. Secondo quanto riferisce 'TuttoMercatoWeb' la dirigenza avrebbe messo gli occhi su Andrea Cambiaso, esterno rossoblù classe 2000. Il giocatore ha avuto un impatto niente male nel nostro campionato, nonostante un cammino non esattamente lineare della sua squadra. Il Milan lo starebbe monitorando, ma la concorrenza è altissima: su di lui Juventus e Fiorentina in Italia e Siviglia, Watford, Leicester e Watford all'estero. Milan, le top news di oggi: ritorno di fiamma per gennaio. Novità di formazione per il derby