Calciomercato Milan – Diavolo sempre vigile su Scamacca: le ultime

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Gianluca Scamacca, in forza al Genoa ma di proprietà del Sassuolo, nel mirino dei rossoneri

Daniele Triolo

Il Milan, che nella prossima sessione di calciomercato acquisterà un attaccante, non ha dimenticato Gianluca Scamacca. Il centravanti della Nazionale Italiana Under 21, in questa stagione, è in forza al Genoa e verrà osservato nuovamente domenica a 'San Siro' in occasione dello scontro di Serie A tra rossoneri e rossoblu.

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha spiegato come Scamacca, di proprietà del Sassuolo, sia uno dei nomi che il Milan sta valutando in vista della stagione 2021-2022. Si tratta di un profilo perfettamente in linea con il progetto del fondo Elliott Management Corporation per il Milan: un bomber da 25 milioni di euro.

Potrebbe dunque essere Scamacca a completare il roster delle prime punte del Diavolo, unitamente a Zlatan Ibrahimovic, che rinnoverà il proprio contratto e, forse, Mario Mandzukic. Ad ogni modo, un investimento per rinforzare quel settore di campo il Milan lo farà e gli introiti della qualificazione in Champions League potrebbero dare una mano al club.