Calciomercato Milan – Diavolo scatenato: Elliott spende più di tutti

Il Milan di Paolo Maldini e Frederic Massara è scatenato sul calciomercato: Elliott ha già speso più di tutte le altre big

Salvatore Cantone

Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Milan è scatenato sul calciomercato. Dopo Olivier Giroud è arrivato nella giornata di oggi Brahim Diaz. Per il francese il club rossonero ha pagato al Chelsea un indennizzo da un milione più un altro di bonus, lo spagnolo ne costerà tre di prestito oneroso in due anni, con un diritto riscatto fissato a 22. Vicina anche la chiusura di Ballo-Toure, anche se sono da perfezionare ancora gli ultimi dettagli con il Monaco. La cifra dell'acquisto dovrebbe essere di 4,2 milioni più un eventuale bonus da cinquecentomila euro.

Il Milan in questo calciomercato ha già speso complessivamente 60 milioni di euro. Elliott è in questo momento la proprietà che ha investito di più: il doppio di Juventus e Roma, il triplo dell’Atalanta, più del triplo dell’Inter. Non è finita qui, visto che il Diavolo ha intenzione di acquistare un trequartista, un giovane attaccante e un'alterativa di livello ad Alexis Saelemaekers.

In attacco il nome caldo è sempre quello di Kaio Jorge. Ieri il brasiliano ha segnato un gol negli ottavi di finale di Coppa Sudamericana: il suo score è salito a 17 gol in 76 partite. A gennaio l'operazione sarebbe gratuita, visto il contratto in scadenza a dicembre, ma il Milan potrebbe anche decidere di anticipare la concorrenza e spendere subito 10 milioni di euro.

Poi c'è il capitolo trequartista. L'obiettivo è Vlasic, ma il CSKA non accetta la formula del prestito con diritto di riscatto. I russi chiedono 30 milioni di euro. C'è tempo per venirsi incontro, ma la trattativa non è facile. L'altro nome è quello di Ziyech, che potrebbe essere un'ottima soluzione di fine mercato. A centrocampo, invece, attenzione sempre a Bakayoko, che vuole tornare a vestire la maglia rossonera. Ufficiale l'acquisto da parte del Milan di Giroud. Il comunicato.