Calciomercato Milan – Diavolo, passo indietro per Papu Gómez | News

Calciomercato Milan, le ultime su Papu Gómez

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Alejandro ‘Papu’ Gómez, classe 1988, è in rotta con il suo allenatore Gian Piero Gasperini e, pertanto, dovrebbe andare via dall’Atalanta già in questa sessione invernale di calciomercato. Lo ha riferito il ‘Corriere della Sera‘ oggi in edicola.

Su Papu Gómez ci sarebbero diversi club: Inter, Napoli e Roma sono alla finestra. Sul calciatore sudamericano, invece, non sembra esserci più il Milan, che avrebbe fatto un passo indietro sul numero 10 orobico negli ultimi giorni.