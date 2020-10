Calciomercato Milan – Diavolo, Kabak o Lovato per rinforzare la difesa

Calciomercato Milan: Kabak o Lovato in rossonero a gennaio?

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – ‘La Gazzetta dello Sport‘ in edicola questa mattina ha ricordato come il Milan sia già al lavoro per il calciomercato di gennaio. In particolare, l’obiettivo della dirigenza del club di Via Aldo Rossi è acquistare un nuovo difensore centrale. In tal senso, le principali candidature per il ruolo, secondo la ‘rosea‘, sarebbero quelle del turco Ozan Kabak (Schalke 04) e di Matteo Lovato (Hellas Verona). Entrambi, sia Kabak sia Lovato, sono classe 2000. Chiara l’intenzione, da parte del Milan, di pescare il prossimo colpo di calciomercato tra i ‘millennials‘ di successo, così come avvenuto nelle ultime sessioni. ECCO QUANTO COSTA IL CARTELLINO DI LOVATO >>>