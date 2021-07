Calciomercato Milan – Diavolo affascinato da Vlasic: costi e dettagli

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Nikola Vlasic, classe 1997, potrebbe prendere il posto in campo che è stato di Hakan Calhanoglu

Daniele Triolo

Il Milan, alla ricerca di un trequartista in questo calciomercato estivo, è tornato a pensare a Nikola Vlasic. Ne parlano tutti i quotidiani sportivi in edicola questa mattina. I preferiti del Diavolo per rinforzare quel reparto restano Hakim Ziyech (Chelsea) e Marcel Sabitzer (RB Lipsia). Nelle ultime ore, però, si sta facendo strada l'ipotesi di puntare sul croato di proprietà del CSKA Mosca.

I rossoneri sarebbero, infatti, molto interessati a Vlasic. Il Milan ha già allacciato i rapporti con l'entourage del trequartista della Croazia agli ultimi Europei, ma l'ostacolo maggiore al felice esito dell'operazione di calciomercato per Vlasic è rappresentato dalla richiesta che la società moscovita ha avanzato per cederne il cartellino ai rossoneri.

Mentre il CSKA Mosca, infatti, chiede 30 milioni di euro per lasciar partire Vlasic, il Milan vorrebbe impostare un'operazione sulla base del prestito oneroso con diritto di riscatto. Al momento, su questa soluzione, il CSKA fa muro. Non è detto, però, che la situazione non possa sorridere ai rossoneri tra qualche giorno, magari grazie all'aiuto del giocatore stesso, attratto dall'idea di potersi misurare nella Serie A italiana.

Vlasic, che prima di giungere in Russia per giocare nel CSKA ha militato in patria, nell'Hajduk Spalato, e in Premier League, indossando la maglia dell'Everton, nell'ultima stagione ha segnato 11 gol in 26 gare con i moscoviti. Al suo attivo, anche 5 assist. Milan, proposto Luis Alberto: le ultime sul fantasista spagnolo >>>