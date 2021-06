Calciomercato Milan – Diavolo, adesso c’è Kessié da blindare

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Franck Kessié andrà in scadenza nel 2022. Il club vuole evitare di perderlo a parametro zero

Persi Gigio Donnarumma e Hakan Calhanoglu, trasferitisi rispettivamente al PSG ed all'Inter a parametro zero, il Milan, in questa sessione estiva di calciomercato, dovrà assolutamente evitare che tutto ciò accada anche con Franck Kessié. Il centrocampista ivoriano, in rossonero dall'estate 2017, andrà infatti in scadenza di contratto con il Diavolo il 30 giugno 2022. E, ad oggi, ancora non c'è un'intesa sul rinnovo dell'accordo.

Anzi, come ricordato da 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, finora offerta e domanda non si sono mai incontrate. Kessié, che attualmente percepisce 2,2 milioni di euro netti a stagione, ha chiesto al Milan più di 5 milioni di euro netti l'anno per apporre la propria firma sul rinnovo di contratto. I rossoneri, dal canto loro, sono disposti a salire intorno ai 4. La distanza è significativa, ma colmabile, magari con i bonus.

Vero, si diceva questo anche di Calhanoglu, ma ci sono dei calciatori che fanno eccezione. E il Presidente Kessié, per il Milan, è sicuramente uno di questi. Il Diavolo lo considera una colonna imprescindibile per un Milan stabilmente in Champions League e lo stima moltissimo. Parlare a breve giro di posta del suo futuro, dunque, è una delle priorità dell'agenda rossonera.