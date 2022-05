Calciomercato Milan – Dall’Argentina: “Benfica avanti su Enzo Fernández”

Enzo Fernández, obiettivo di calciomercato del Milan, piace molto anche al Benfica. Al momento, sarebbero in pole i lusitani. Il punto

Come noto Enzo Fernández, centrocampista argentino classe 2001, è un obiettivo di calciomercato del Milan per l'estate. Il giocatore, che si è ben distinto nell'ultima stagione con la maglia del River Plate, ha anche un prezzo piuttosto accessibile. Può andare via, infatti, per il valore della clausola rescissoria inserita nel suo contratto, pari a 20 milioni di dollari (18 milioni di euro).