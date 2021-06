Calciomercato Milan – Dialogo con il Chelsea per Bakayoko e Ziyech

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Tiémoué Bakayoko e Hakim Ziyech sono due nomi che interessano al Diavolo per quest'estate

Secondo quanto riferito da 'Tuttosport' oggi in edicola, il Milan sta portando avanti un dialogo di calciomercato con il Chelsea. Contatti proficui che potrebbero portare anche più di un giocatore dai 'Blues' ai rossoneri in questa sessione estiva. Per la fascia destra, per esempio, il Milan vorrebbe puntare su Hakim Ziyech.