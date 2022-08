Calciomercato Milan – Diallo, si cerca l’intesa con il PSG: i dettagli

Abdou Diallo resta sempre un obiettivo concreto del Milan in questo calciomercato estivo. Alzerebbe il livello qualitativo in difesa

Daniele Triolo

Il Milan cerca un difensore centrale in questa sessione di calciomercato ed ora per Abdou Diallo ha la strada davvero spianata. Ieri, infatti, come ricordato da 'Tuttosport' oggi in edicola, il West Ham ha ufficializzato l'acquisto di Thilo Kehrer, difensore tedesco prelevato dal PSG e pagato 12 milioni di euro.

Calciomercato Milan, Diallo non andrà a giocare nel West Ham

Gli 'Hammers', così, si sono tirati fuori dalla corsa proprio per Diallo, sempre in forza al PSG ma, di fatto, un esubero di lusso nella squadra affidata da questa stagione a Christophe Galtier. I dirigenti rossoneri Paolo Maldini e Frederic Massara vedono venir meno la concorrenza inglese e, pertanto, non hanno più tale problema per Diallo, per il quale c'è soltanto il Milan.

Il club di Via Aldo Rossi, però, deve trovare l'accordo con quello presieduto da Nasser Al-Khelaïfi affinché il difensore centrale mancino (ma anche terzino sinistro) classe 1996 si metta a disposizione di mister Stefano Pioli. Con Diallo, campione d'Africa in carica con la Nazionale del Senegal, il Diavolo alzerebbe l'asticella non soltanto in Serie A, ma anche in Champions League.