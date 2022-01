Calciomercato Milan – Diallo scala posizioni nel borsino della difesa

In questo calciomercato di gennaio il Milan può prendere Abdou Diallo, difensore centrale franco-senegalese, dal PSG. Le ultime news su di lui

Daniele Triolo

Abdou Diallo, obiettivo di calciomercato del Milan, secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola sta scalando posizioni nel borsino dei possibili rinforzi del Diavolo in retroguardia. Questo perché Sven Botman del Lille costa tanto e, pertanto, qualora i rossoneri non riuscissero ad arrivare all'olandese, potrebbero virare proprio sul calciatore del PSG.

Il quale cerca spazio viste le tante, troppe panchine stagionali a Parigi (in campo soltanto in 13 partite, finora, tra Ligue 1, Champions League e coppe nazionali). Le manovre per Diallo, classe 1996, due esperienze in Bundesliga con Mainz e Borussia Dortmund, sono scattate a fari spenti da qualche giorno e potrebbe essere il prescelto se naufragasse l'arrivo di Botman.

Qual è, però, il punto critico della vicenda? Il Milan avrebbe bisogno di un difensore pronto subito per sostituire l'infortunato Simon Kjær. E al momento Diallo si trova in Camerun per prendere parte, con la Nazionale del Senegal (insieme al già rossonero Fodé Ballo-Touré), alla Coppa d'Africa. Potrebbe, dunque, unirsi alla truppa di Stefano Pioli soltanto da febbraio in poi.

Un aspetto, questo, che striderebbe un po', quindi, con le esigenze immediate del Milan. Ma che, a conti fatti, potrebbe consentire al club rossonero, in una trattativa con il PSG, di abbassare le richieste economiche per il suo cartellino rispetto ai 20-25 milioni che, attualmente, il direttore sportivo dei francesi Leonardo chiede all'amico Paolo Maldini.