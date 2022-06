Calciomercato Milan – Il Diavolo torna su Diallo: la richiesta del PSG

Abdou Diallo, già obiettivo del Milan nello scorso calciomercato invernale, può rappresentare una valida opzione per la difesa quest'estate

Il Milan, in questa sessione estiva di , vuole acquistare un difensore e il nome di Abdou Diallo, secondo 'Tuttosport' oggi in edicola, sta tornando in auge dopo che è sfumato Sven Botman, annunciato ieri ufficialmente dal Newcastle United.