Calciomercato Milan – Diallo lascia il PSG: è vicino al RB Lipsia

Tra i nomi accostati a Milan e Napoli durante questa sessione di calciomercato per sostituire i partenti Alessio Romagnoli e Kalidou Koulibaly , figurava anche quello di Abdou Diallo . Il difensore del PSG è tuttora uno dei tanti esuberi della rosa allenata da Christophe Galtier , ma probabilmente questa situazione persisterà ancora per poco.

Come infatti riporta L'Equipe , celebre quotidiano francese, il RB Lipsia nelle ultime ore avrebbe accelerato nella trattativa con il PSG per assicurarsi Diallo. Sarebbero ugualmente forti sul giocatore Galatasaray e Benfica .

Per concludere, anche la distinta presentata dal PSG per la partita di stasera contro il Tolosa lascia intuire una partenza imminente per l'ex Borussia Dortmund; infatti, Diallo non figura tra i convocati.