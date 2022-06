Calciomercato Milan – Difesa, spuntano Diallo e Kehrer: ecco il motivo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, parlando del del Milan , si è soffermata su Abdou Diallo . Questo perché il difensore del PSG , classe 1996 , potrebbe rappresentare la soluzione ideale per un Diavolo che, alla ricerca di un rinforzo in retroguardia, ha perso Sven Botman , accasatosi al Newcastle United .

Diallo, difensore franco-senegalese (quindi tesserabile come comunitario) è in uscita dal club Campione di Francia e può finire in rossonero per ricoprire un duplice ruolo. Quello naturale di centrale di piede mancino, ovviamente, ma anche quello di terzino sinistro, all'occorrenza, ovvero quando mancherà Theo Hernández.