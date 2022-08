Calciomercato Milan – Se sfumasse Diallo resterebbe in rossonero Gabbia

Cosa farà Matteo Gabbia, difensore del Milan, in questi ultimi giorni di calciomercato estivo? Facciamo il punto della situazione su di lui

Daniele Triolo

Cosa farà Matteo Gabbia, difensore del Milan, in questi ultimi giorni di calciomercato estivo? Il centrale rossonero, classe 1999, avrebbe bisogno sicuramente di giocare con maggior continuità. Attualmente, è il quarto difensore centrale del Milan di Stefano Pioli dietro Fikayo Tomori, Pierre Kalulu e Simon Kjær.

Il Milan ha, da tempo, un accordo con la Sampdoria di Marco Giampaolo, tecnico che aveva avuto alle sue dipendenze Gabbia nel 2019, per un breve periodo di tempo, proprio in rossonero. Gabbia partirà, con la formula del prestito secco, in direzione Genova (sponda blucerchiata, ovviamente) non appena il Diavolo avrà preso un altro difensore centrale.

Calciomercato Milan, ancora incertezza sul futuro di Gabbia

Gli sforzi di calciomercato del Milan, al momento, si stanno concentrando su Abdou Diallo del PSG, per il quale non si sblocca lo stallo tra i due club. I rossoneri chiedono il centrale mancino, classe 1996, campione d'Africa in carica con il Senegal, con la formula del prestito con diritto di riscatto; i parigini, invece, spingono per una cessione a titolo definitivo o in prestito con obbligo di riscatto.

Il Milan vuole prima valutare Diallo, poi, decidere che fare. Il PSG, al contrario, vuole monetizzare. Nel caso in cui sfumasse, dunque, l'opportunità di arrivare a Diallo, ha scritto 'Tuttosport' oggi in edicola, il Milan confermerebbe Gabbia in organico. La possibilità Sampdoria, lo ribadiamo, è vincolata all'arrivo in rossonero di Diallo ... o chi per lui.

Restare a guardare gli altri giocare, di certo, non rappresenterebbe la soluzione più idonea per Gabbia, un ragazzo sul quale il Milan punta molto per il suo futuro.