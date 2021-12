Calciomercato Milan – Diallo, contatti in corso con il PSG: le ultime

Milan che continua a lavorare per il prossimo calciomercato e che ha messo nel mirino Diallo, del PSG: ecco tutti i dettagli a riguardo.

Come noto, nel prossimo calciomercato il Milan dovrà rinforzarsi in difesa e l'ultimo nome è quello di Abdou Diallo, classe 1996 senegalese. Al momento Diallo gioca nel Paris Saint-Germain, che però è disposto a lasciarlo andare. Secondo quanto si legge su gianlucadimarzio.com, infatti, il Milan ha avviato i contatti col PSG per imbastire la trattativa per questo calciomercato, come però vi avevamo anticipato noi di PianetaMilan.it. Le richieste, però, vengono ritenute ancora troppo alte dai rossoneri: 25 milioni la valutazione. Troppi, per un giocatore che sta avendo un po' di difficoltà e che soprattutto andrà in Coppa d'Africa nei primi mesi. Ecco perché la trattativa è difficile. Se però il PSG abbassasse le pretese, il Milan potrebbe anche pensare di acquistarlo a titolo definitivo: può giocare centrale, ma anche terzino sinistro. Queste, intanto, le notizie più importanti di giornata >>>