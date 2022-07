Calciomercato Milan – Piace Diallo: affare possibile a due condizioni

Abdou Diallo, obiettivo di calciomercato del Milan, è in uscita dal PSG. Diavolo interessato, ma operazione non semplice da mandare in porto

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, parlando delle mosse del Milan in questo calciomercato , ha ricordato che Abdou Diallo , classe 1996 , sia un difensore che piace tanto al direttore tecnico rossonero Paolo Maldini quanto al direttore sportivo Frederic Massara .

Questo perché Diallo, acquistato dal PSG nell'estate 2019 per 32 milioni di euro dal Borussia Dortmund, può essere utilizzato sia da centrale mancino (sua posizione naturale sul terreno di gioco) sia da terzino sinistro, come vice di Theo Hernández. Il PSG non convocherà Diallo per la tournée estiva, per spingere il giocatore a valutare ed accettare nuove proposte.