Calciomercato Milan – Concorrenza dalla Premier League per Dia

Uno dei reparti in cui il Milan avrebbe bisogno di intervenire nel corso del calciomercato estivo è senza dubbio l'attacco. Al momento, infatti, Zlatan Ibrahimovic non dà garanzie a livello fisico e ieri, nel corso del riscaldamento pre Lecce, si è fermato per un problema al polpaccio. E Divock Origi continua a non convincere, nonostante Stefano Pioli gli abbia concesso più di un'occasione per riscattarsi. Il Diavolo, quindi, potrebbe trovarsi con il solo Olivier Giroud a dare garanzie per il reparto avanzato.