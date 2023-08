Calciomercato Milan – Di Stefano: “Pellegrino, minima distanza tra le parti”

Calciomercato Milan, Di Stefano sull'affare Pellegrino

"Affare Pellegrino in via di definizione, non ancora definitivo ma ci sono una serie di cose che ci fanno pensare che si vada verso la chiusura. La prima è che il presidente del Platense è già da qualche giorno in Italia, la seconda è che la negoziazione notturna a oltranza ha portato a questa quasi fumata bianca. L'accordo verrà chiuso sulla base di 3 milioni di euro + una percentuale di futura rivendita che sarà lasciata al club argentino. Perché accordo vicino e non definitivo? Perché la distanza è minima, 2 giorni fa la distanza era di 2 milioni, ora è più o meno 500 mila euro. Quindi Pioli avrà tra poco a disposizione un nuovo difensore ma chiariamo, non è un difensore che arriva e giocherà, è il classico difensore alla Malick Thiaw che lavora per qualche mese, capisce la tattica italiana e avrà tempo e modo x inserirsi. Avrà davanti Thiaw, Tomori, Kalulu e poi da capire cosa succederà con Simon Kjaer, se resterà o se magari per lui ci sono opportunità di andar via, io credo che al momento lui non sia tra le prime scelte di Pioli, ma è una mia personalissima impressione seguendo il Milan da tempo".