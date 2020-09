Calciomercato Milan – Di Stefano: “Non arriverà un vice-Ibra, c’è Colombo”

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Peppe Di Stefano, giornalista di ‘Sky Sport’ vicino al Milan, ha parlato di Zlatan Ibrahimovic e Lorenzo Colombo . Questa la situazione per quanto riguarda un eventuale arrivo in attacco: “Ibrahimovic, al netto di infortuni e squalifiche, giocherà sempre. Per questo, non arriverà un vice-Ibra. Il Milan può pescare le alternative sugli esterni con Rebic e Leao. Attenzione, poi, perché il Milan punterà su Colombo: c’è stato un contatto con l’agente e gli è stato riferito che il giocatore non si muoverà da Milano. Ha fatto bene contro il Monza, ha un’ottima struttura fisica ed è giovanissimo dato che ha 18 anni. Ormai Colombo fa parte del gruppo squadra da più 6 mesi”.

