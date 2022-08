Calciomercato Milan – Di Marzio: “Si insiste per Onyedika. C’è fiducia”

Gianluca Di Marzio, all'interno di 'Calciomercato L'Originale', ha fornito gli ultimi aggiornamenti sul Milan e, in particolare, su Raphael Onyedika

“Il Milan sta insistendo per Onyedika, che è la primissima scelta. Con i contatti di oggi si è cercato di abbassare le richieste del Midtjylland: c’è fiducia di prenderlo. Il Milan vuole prendere anche un difensore, ma non dovrebbe partire Gabbia fino a gennaio. La volontà è quella di aumentare la quantità e qualità numerica della rosa”. Milan, duello con l'Inter per un obiettivo: le ultime news di mercato >>>