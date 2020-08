Calciomercato Milan – Di Marzio: “Oggi nuovo incontro per Rodríguez”

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Gianluca Di Marzio, giornalista notoriamente esperto di calciomercato, ha rivelato come oggi sia in programma un summit tra Milan, Torino ed entourage di Ricardo Rodríguez per sbloccare il trasferimento del terzino sinistro svizzero in granata.

Rodríguez, classe 1992, è stato pagato quasi 15 milioni di euro dal Milan tre estati fa, proveniente dal Wolfsburg e, a bilancio, pesa, ancora oggi, per 3,8 milioni di euro. Questa è la cifra che, finora, il direttore sportivo del Milan, Frederic Massara, ha chiesto al collega del Torino, Davide Vagnati, il quale, fin qui, si è spinto ad offrire massimo 2 milioni di euro più 500mila euro di bonus.

Questo perché il contratto di Rodríguez, che vuole fortemente il Torino per lavorare nuovamente con il tecnico Marco Giampaolo, scadrà tra poco meno di un anno, il 30 giugno 2021. QUESTE LE ULTIME SUL RINNOVO DI CONTRATTO DI HAKAN ÇALHANOGLU >>>