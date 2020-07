Calciomercato Milan – Di Marzio: “Le ultime su Donnarumma, Ibrahimovic e Bonaventura”

CALCIOMERCATO MILAN – Gianluca Di Marzio, intervenuto ai microfoni di ‘Sky Sport‘, ha parlato del futuro di tre calciatori del Milan assistiti da Mino Raiola.

“Da domani in poi si aspetta il primo faccia a faccia per l’incontro per il rinnovo del contratto di Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma – ha detto Di Marzio -. Mentre per Giacomo ‘Jack’ Bonaventura e Zlatan Ibrahimovic ci sono pochi margini per il rinnovo, in entrambi i casi per una scelta del Milan”.

“Gli ultimi segnali su Zlatan portano ad un ultimo anno da giocatore all’Hammarby, club di cui è diventato socio di recente”, ha concluso Di Marzio. NOVITÀ IMPORTANTI DALL’INGHILTERRA: OCCASIONE PER IL DIAVOLO? VAI ALLA NEWS >>>