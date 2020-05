Calciomercato Milan – Di Marzio: “Le novità su Boga del Sassuolo”

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, giornalista esperto di calciomercato, attraverso il proprio sito web ufficiale, il Sassuolo ha trovato l’accordo con il Chelsea per togliere il diritto di riacquisto del cartellino di Jérémie Boga che i ‘Blues‘ ancora vantavano sull’esterno offensivo neroverde.

Il Sassuolo, nel 2018, aveva acquistato Boga dal Chelsea per 5,5 milioni di euro, lasciando, però, alla società londinese la possibilità di riprendersi il giocatore versando 8 milioni di euro. Oggi è arrivato l’accordo economico per togliere la clausola dal contratto di Boga: il Chelsea, adesso, avrà soltanto la prelazione di acquisto nel caso di una futura cessione di Boga.

Il giocatore franco-ivoriano, 8 gol e 4 assist in 24 gare in questa stagione con il Sassuolo, come noto piace al Napoli ed al Milan: gli azzurri, per Di Marzio, restano in prima fila e sarebbero pronti a presentare una proposta di 20-25 milioni di euro per convincere i neroverdi a cederlo già in estate. L’idea del Sassuolo, però, sarebbe quella di tenere Boga anche per il 2020-2021. QUESTE, INTANTO, LE ULTIME DI MERCATO SU GIGIO DONNARUMMA >>>