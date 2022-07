Calciomercato Milan – Di Marzio: “Incontro con gli agenti di De Ketelaere”

Il Milan continua a lavorare per De Ketelaere, obiettivo numero uno rossonero per la trequarti: incontro con gli agenti del belga classe 2001

Il Milan continua a lavorare per Charles De Ketelaere, obiettivo numero uno rossonero per la trequarti: incontro con gli agenti del belga classe 2001. A riferirlo è Gianluca Di Marzio durante la trasmissione 'Calciomercato - L'Originale' negli studi di Sky Sport. Come noto, i rossoneri hanno proposto al Bruges 20 milioni di euro più bonus, offerta rifiutata dal club nero-azzurro. Dall'estero, però, parlano di accordo praticamente ad un passo dopo l'incontro tra gli agenti e il Milan.