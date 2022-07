Calciomercato Milan – Di Marzio: “Gabbia andrà via in prestito”

Matteo Gabbia andrà a giocare in prestito alla Sampdoria appena il Milan prenderà un nuovo difensore: ormai chiaro il destino del centrale

Matteo Gabbia andrà a giocare in prestito alla Sampdoria appena il Milan prenderà un nuovo difensore : ormai chiaro il destino del centrale. A ribadirlo è Gianluca Di Marzio sul proprio sito. I rossoneri cercano un rinforzo nel reparto arretrato, nonostante le buone prestazioni fornite da Gabbia nelle amichevoli pre-stagionali. I nomi al vaglio sono i soliti noti: Tanganga , Diallo e N'Dicka , con quest'ultimo defilatosi nelle ultime ore .

Gabbia ha in Marco Giampaolo, allenatore della Sampdoria, un estimatore, che sarebbe prontissimo ad accoglierlo in prestito. Il difensore, riferisce Di Marzio, ha già avuto un colloquio con il tecnico e il ds blucerchiato Faggiano circa il suo futuro.