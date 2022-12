Calciomercato Milan – Di Marzio: “Rinnovi rossoneri, la situazione”

Gianluca Di Marzio , giornalista di 'Sky Sport', ha parlato delle mosse di calciomercato del Milan sul 'Corriere della Sera' oggi in edicola. In particolare, si è soffermato sulle trattative per il rinnovo del contratto di alcuni giocatori importanti nelle fila del Diavolo di Stefano Pioli .

" Paolo Maldini e Frederic Massara contano di chiudere a breve con Ismaël Bennacer e Olivier Giroud per allungare i rispettivi matrimoni, convincendo magari anche Rafael Leão a continuare insieme", ha sottolineato Di Marzio parlando dei contratti del centravanti francese (in scadenza il 30 giugno 2023 ) e di quelli del centrocampista algerino e dell'attaccante portoghese (scadenza, invece, fissata al 30 giugno 2024 ).

Accenno anche al rinnovo di Škriniar con l'Inter

"Rafa per il Milan e Milan Škriniar per l'Inter: i migliori acquisti di gennaio per le milanesi saranno i rinnovi, alquanto spinosi, dei due giocatori determinanti per Pioli e Simone Inzaghi", la conclusione di Di Marzio sul tema trattato per il 'CorSera'. "Enzo Fernández al Milan? Ecco perché non si è chiusa": il retroscena >>>