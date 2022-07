Calciomercato Milan – Di Marzio: “Castillejo al Valencia”

Samu Castillejo lascerà il Milan a breve: tutto fatto per il passaggio dello spagnolo al Valencia in questa sessione estiva di calciomercato

Carmelo Barillà

Samu Castillejo lascerà il Milan a breve: tutto fatto per il passaggio dello spagnolo al Valencia in questa sessione estiva di calciomercato. A riferirlo è Gianluca Di Marzio in un tweet sul suo profilo ufficiale.

Nell'ultima stagione con la maglia del Milan Castillejo è stato praticamente sempre ai margini del progetto tecnico di Stefano Pioli: ha disputato appena 122' distribuiti in 5 presenze in Serie A. Ora per lui una nuova avventura in patria. Dopo l'esperienza al al Malaga e quella al Villarreal, per Castillejo c'è il Valencia. Da capire le cifre dell'affare, mentre il passaggio dovrebbe essere quasi certamente a titolo definitivo visto il contratto in scadenza nel giugno 2023.

Castillejo ha già salutato i compagni e in giornata lascerà Milano in direzione Valencia, dove ritroverà Gattuso. Con lui in panchina al Milan, nella stagione 2018/2019, l'esterno spagnolo giocò 39 partite tra Serie A, Coppa Italia, Supercoppa italiana ed Europa League, segnando 4 gol e fornendo 4 assist ai compagni. Milan, le parole di Yacine Adli in conferenza stampa >>>