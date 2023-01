Calciomercato Milan – Arriva Vásquez: vi presentiamo il nuovo portiere

Il Milan apre con il botto il calciomercato invernale: preso Devis Vásquez dal Club Guaraní. Ecco chi è il nuovo estremo difensore rossonero

Daniele Triolo

Si apre con una sorpresa il 2023 ma, soprattutto, la sessione invernale di calciomercato del Milan. Preso, infatti, Devis Vásquez, portiere colombiano classe 1998 di proprietà del Club Guaraní, formazione del massimo campionato paraguaiano. Svolgerà domani le visite mediche con il Milan; quindi, farà ritorno in Sudamerica per mettersi a disposizione di mister Stefano Pioli dal prossimo martedì 10 gennaio.

Si tratta, secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, giornalista di 'Sky Sport', di un colpo in prospettiva per il Milan. Il sito web dell'emittente televisiva ha aggiunto come il Diavolo avesse già messo in preventivo l'acquisto - a titolo definitivo - di Devis Vásquez. A prescindere dai problemi al polpaccio sinistro di Mike Maignan. Pertanto, non si esclude che Paolo Maldini e Frederic Massara intervengano ancora nel ruolo di portiere da qui fino al termine della sessione invernale di trattative.

Devis Vásquez, in una storia su 'Instagram' pubblicata ieri, aveva postato una foto con su scritto: "2023: vedrai, inizierai l'anno realizzando quel sogno che stavi aspettando da tanto tempo". Un sogno, evidentemente, chiamato approdo in una grande squadra con il Milan. Nato in Colombia il 12 maggio 1998, Devis Vásquez, alto 193 centimetri, è cresciuto nel settore giovanile del Cortuluá. Con la formazione Under 19 ha giocato da titolare due partite del Torneo di Viareggio del 2017, contro Torino e Rijeka.

Dopo l'esperienza in Liga Dimayor II con il Boyacá Patriotas, con qualche panchina senza scendere mai in campo a cavallo delle stagioni 2015-2016 e 2016-2017, ecco il prestito al CD La Equidad nel 2017-2018. Ha fatto, però, il suo esordio tra i professionisti con il Club Guaranì, in Paraguay, il 21 febbraio 2021. L'evento, la sfida contro l'Olimpia Asunción persa per 0-3. È diventato definitivamente titolare della sua squadra nell'ottobre 2022.

In Paraguay, Devis Vásquez ha finora giocato 31 partite, di cui 28 di Primera División e 3 di Coppa Libertadores (tra cui l'andata e il ritorno della sfida del secondo turno 2021-2022 contro l'America MG: porta inviolata in un'occasione). Ora l'arrivo in Europa, nella fila del Milan di Pioli. Óscar Córdoba, ex portiere colombiano del Boca Juniors, lo aveva consigliato al vice presidente del club argentino (e suo ex compagno) Juan Roman Riquelme, ma il Diavolo è stato più veloce. Milan, preso il portiere per gennaio: ecco di chi si tratta >>>