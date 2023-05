Calciomercato Milan – Dalla Spagna: “Dest vicino all’Union Berlino”

Uno dei giocatori che non ha convinto in questa stagione in casa Milan è senza dubbio Sergino Dest. Lo statunitense, di proprietà del Barcellona, era arrivato in rossonero la scorsa estate in prestito con diritto di riscatto fissato a 20 milioni di euro. In stagione, però, nonostante le possibilità ci fossero, spesso non è stato neanche convocato dal tecnico Stefano Pioli e le poche volte in cui è stato impiegato non ha particolarmente convinto.